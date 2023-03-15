Bakan Koca, sel felaketindeki son durumu paylaştı: 14 can kaybı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Felakette Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da da 8 kişinin etkilendiğini ve genel sağlık durumları iyi olduğunu aktaran Koca, "Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir" dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi 14 can aldı. Onlarca kişinin etkilendiği feci olayda 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Selin vurduğu illerle ilgili son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı. Can kaybı ve kaybolan yurttaş sayısını açıklayan Koca, sağlık personellerinin yaptığı çalışmaları da aktardı.
Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen SEL OLAYLARINDA Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2023
Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları… https://t.co/WGzD9oMVhg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun” ifadelerini kullandı.
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