Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:28

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:28

İş dünyasının saygın isimlerinden Vedat Eczacıbaşı’nın kızı, Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Pınar Eczacıbaşı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Pınar Eczacıbaşı kimdir? İş insanı Pınar Eczacıbaşı neden yaşamını yitirdi?

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

İş dünyasında üstlendiği öncü rol ve kadın girişimcilere ilham veren duruşuyla tanınan Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs 2025 tarihinde 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Pınar Eczacıbaşı, uzun yıllara dayanan kariyerinde finans ve yöneticilik alanlarında önemli başarılara imza attı.

Kariyerine Eczacıbaşı Topluluğu'nda Başladı

Profesyonel iş hayatına Eczacıbaşı Grubu’nda pazarlama departmanında başlayan Pınar Eczacıbaşı, kısa sürede dikkat çeken çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Kariyerini ilerleyen yıllarda finans sektörüne taşıyan Eczacıbaşı, burada da önemli görevler üstlendi.

Finans Sektöründeki Başarıları

Eczacıbaşı’nın finans alanındaki ilk adımlarından biri, Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul şubesinde kredi ve pazarlama bölümünde görev almak oldu. Ardından Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. Finansal bilgi ve tecrübesini pekiştiren bir diğer görev ise N.V Barings – İstanbul’da, finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı göreviydi.

Girişimcilik ve Danışmanlık Alanındaki Rolü

1998 yılından itibaren farklı kurum ve bireylere finansal danışmanlık hizmetleri sunan Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında kendi şirketi olan GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık firmasını kurdu. Bu girişimiyle özel sektörde etkin rol alarak birçok projeye stratejik katkı sağladı.

Uluslararası Görevler ve Sivil Toplum Çalışmaları

Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde aktif olarak yer aldı. Özellikle TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) yatırım komitesindeki üyeliği, uluslararası finans çevrelerindeki etkinliğini pekiştirdi. Ayrıca Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak önemli sivil toplum görevleri üstlendi.

Eğitimi ve Özel Yaşamı

Pınar Eczacıbaşı, Işık Lisesi’nin ardından lisans eğitimini ABD’de New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Eczacıbaşı, yaşamını toplumsal faydaya ve iş dünyasındaki gelişime adamış bir lider olarak anılıyor.

Vefatı

65 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 6 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.