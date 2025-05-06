Lvbel C5 kimdir? Lvbel C5'in gerçek adı ne? Lvbel C5 neden tutuklandı?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:18

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:18

Lvbel C5 olarak tanınan rapçi Burak Bodur tutuklandı.

LVBEL C5 KİMDİR?

LVBEL C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi.

Müzik kariyerine 2019 yılında "Drop" adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan "Ralli" adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi.

2022 yılında ilk albümü "C5MODE"u çıkardı. 2023 yılında "Gaz Pedal" ve "DACIA" isimli şarkılarıyla piyasaya damgasını vurdu.

2024 yılında da hit parçalar çıkarmaya devam eden LYBEL C5 "Ne" ve "Sezen Aksu" şarkılarıyla popülerliğini artırdı.

2024’te Spotify'da Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Lvbel C5, Semicenk'in arkasından ikinci sırada yer aldı.

Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda Youtube'da 65 milyona yakın görüntüleme aldı.

LVBEL C5 NEDEN TUTUKLANDI?

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, ifadesi alınan rapçi Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Bodur, mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.











