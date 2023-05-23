Piyanist Ersin Onay kimdir? Ersin Onay neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:09

Güncelleme: 23.05.2023 - 17:09

Piyanist ve eğitmen Prof. Ersin Onay 74 yaşında yaşamını yitirdi.



ERSİN ONAY KİMDİR?

Ersin Onay 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Piyano eğitimine 4 yaşında başladı. 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. Daha sonra 1959’da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Fuad Türkay ve Ulvi Cemal Erkin ile çalıştı ve 1968'te mezun oldu. Paris’te Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff ve Pierre Fiquet gibi piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Alfred Cortot’un kurduğu "Ecole Normale de Musique de Paris'ten 1971 yılında virtüozite, 1973'te "Licence d’Enseignement diplomalarını, birincilik ve jüri özel ödülleriyle (Premier nomme avec Felicitation du jury) aldı. Paris’te eğitimini tamamladıktan sonra, 1974'te İstanbul Devlet Konservatuvarı’na atandı. Bu kurumda Bölüm Başkanı ve Müdür olarak 1980 yılına kadar kurucu çalışmalarda bulundu.

ERSİN ONAY'IN ÖZEL YAŞAMI



1973-83 yılları arasında piyanist Gülsin Onay ile evli kalan Ersin Onay, sanatçı Erkin Onay'ın babasıdır.

ERSİN ONAY'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Onay’ın cenazesi, 24 Mayıs 2023, Çarşamba günü öğle namazını müteakip, İstanbul Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak ve Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedilecek.

