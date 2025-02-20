Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:32

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:32

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep’in kurduğu oyunun ortaya çıkmasıyla dengeler altüst olur. Ferhat’ın beklenmedik hamlesi yeni bir pazarlığın kapısını aralarken, Cengiz’in Mithat’a yönelik tehditleri aile içindeki çatışmayı daha da büyütür. Mithat, aldığı kararla Ayşe’yle evlilik yoluna girerken, bu durum Fikret ve Halil İbrahim için yeni bir sınav haline gelir.

Öte yandan, Didem’in oyunları Zeynep’i köşeye sıkıştırırken, Nedime ve Damla’nın desteğiyle Zeynep, Halil İbrahim’in karşısına çıkar.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mithat’ın düğün gecesi öldürülmesi herkesi şok ederken, Halil İbrahim katilin peşine düşer, Fikret ve Zeynep ise gerçeği öğrenmeye çalışır. Nergiz ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yaparken, Kaan intikam için harekete geçer. Didem’in Esma ve Halil İbrahim hakkında Kemal’e söyledikleri Zeynep’i sarsarken, Ayşe’nin intikam hamlesi büyük bir felakete yol açar.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 20 Şubat Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.