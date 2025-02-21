TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
21 Şubat 2025 Cuma, 09:38
TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21 Şubat Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Şubat Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Yaşam Koçu 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20.45

ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli  20:00

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Zembilli

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

TV yayın akışı 21 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Şakir Paşa Ailesi

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Yaşam Koçu

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