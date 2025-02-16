Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:34

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören 15 Şubat gece yarısı İstanbul Havalimanına ailesini karşılamaya gittiği esnada 66 milyonluk borcu yüzünden kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. İnfaz işlemleri yapılan Demirören cezaevine gönderildi. Peki, Tayfun Demirören kimdir, ne iş yapıyor? Tayfun Demirören kimin oğlu? Tayfun Demirören neden tutuklandı?

FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN KİMDİR?

Fikret Tayfun Demirören, Demirören Holding’in yönetim kurulu üyesidir. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Tayfun Demirören, 1996 yılında Demirören Holding bünyesinde iş hayatına başladı.

Demirören Holding'in enerji, inşaat, eğitim ve medya gibi çeşitli sektörlerindeki şirketlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı.

Tayfun Demirören eğitimini İngiltere’de tamamladı. 2014 yılında Almanya merkezli 'Mikare Real Estate' şirketini kurdu. Bu şirketle gayrimenkul ve alternatif madencilik alanında yatırımlar yapmaya başladı.

TAYFUN DEMİRÖREN KİMİN KARDEŞİ?

Tayfun Demirören, Yıldırım Demirören'in kardeşidir. Yıldırım Demirören, Beşiktaş JK'nin 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev almıştır. 2012 ila 2019 yılları arasında ise Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmıştır.

Tayfun Demirören, Erdoğan Demirören ile Tülin Demirören çiftinin oğullarıdır. Erdoğan Demirören, Demirören Holding'in kurucusuydu.

TAYFUN DEMİRÖREN NEDEN TUTUKLANDI?

İddialara göre Tayfun Demirören, Mikare Real Estate ile ilgili ticari faaliyetler nedeniyle tutuklandı. Demirören'in 66 milyon liralık iki karşılıksız çek nedeniyle tutuklandığı iddia edildi.

Almanya’daki Charlotteburg Bölge Mahkemesi'nin Mikare Real Estate hakkında geçici iflas kararı verdiği ve Demirören’in proje üzerindeki tasarruf hakkını dondurduğu haberleri yer aldı.