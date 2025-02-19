Piyasa dizisinin Keriman'ı Zuhal Olcay kimdir, evli mi? Zuhal Olcay hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Zuhal Olcay'ın yaşamı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisinin Keriman'ı Zuhal Olcay kimdir, evli mi? Zuhal Olcay hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yeni Kanal D dizisi Piyasa'da "Keriman" karakterine hayat veren Zuhal Olcay'ın yaşamı merak edildi. Peki, Piyasa dizisinin Keriman'ı Zuhal Olcay kimdir, evli mi? Zuhal Olcay hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ZUHAL OLCAY KİMDİR?
Zuhal Olcay 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Halil Rüştü İlkokulu'nda ardından Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu.
Büyük teyzesi konservatuvarda piyano öğretmeni, teyzelerinden birisi devlet tiyatrosu sanatçısı, bir teyzesi ve eniştesi operacı olan Olcay, ailesinde çok sayıda sanatçı olmasının etkisi ile sanata yöneldi. 14 yaşını doldurduktan sonra Ankara'ya giderek konsevatuvarın tiyatro bölümüne girdi.
1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi.
Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.
Olcay, 1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı.
Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Martı'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988'de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı.
Evita müzikalindeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.
1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya'da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.
1990'da Ömer Kavur'un yönettiği, Antalya Altın Portakal Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü ve Uluslararası İstanbul Film Festivali En iyi yerli film ödülü'nü alan Gizli Yüz'de oynadı.
ZUHAL OLCAY EVLİ Mİ?
1976'da Selçuk Yöntem ile evlendi. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş insanı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay'ın 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi. 1987 yılında ikinci eşi Zafer Olcay'dan boşandı.
Olcay, üçüncü evliliğini 1992'de Londra'da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.
ZUHAL OLCAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1983: İhtiras Fırtınası
1985: Amansız Yol
1985: Halkalı Köle
1985: Kurşun Ata Ata Biter
1986: Ateşten Gömlek: Ziya Öztan
1986: Genç ve Dul
1986: İstek
1986: Oteldeki Cinayet
1987: Bir Avuç Gökyüzü
1987: Dünden Sonra Yarından Önce
1987: Gece Yolculuğu: Ömer Kavur
1987: Bir Günah Gibi
1988: Sahte Cennete Veda
1989: Medcezir Manzaraları: Mahinur Ergun
1990: Gizli Yüz: Ömer Kavur
1991: Kara Sevdalı Bulut
1992: İki Kadın: Yavuz Özkan
1993: Ay Vakti
1994: Bir Sonbahar Hikayesi: Yavuz Özkan
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey
1996: 80. Adım: Tomris Giritlioğlu
1996: İstanbul Kanatlarımın Altında: Mustafa Altıoklar
1999: Issızlığın Ortasında Sinema
1999: Salkım Hanımın Taneleri: Tomris Giritlioğlu
2000: Gece Martıları
2001: Hiçbiryerde: Tayfun Pirselimoğlu
2004: Simbiyotik
2007: İyi Seneler-Londra: Berkun Oya
2009: Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu
2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2
2023: Merve Kült
ZUHAL OLCAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1980: Sönmüş Ocak
1985: Parmak Damgası
1986: Varsayalım İsmail
1987: Ateşten Günler
1987: Gecenin Öteki Yüzü
1989: Baharın Bittiği Yer
1993: The Young Indiana Jones Chronicles "Istanbul, September 1918"
1994: Artist Palas
1997: Medeni Haller
1999: Çatısız Kadınlar: Mahinur Ergun
2001: Yeditepe İstanbul: Türkân Derya
2002: Ti Show
2005: Seni Çok Özledim
2007: Geniş Zamanlar: Serdar Akar
2008: Beni Unutma
2010: Arka Sokaklar
2010: Umut Yolcuları
2011: İffet: Faruk Teber
2013: Bir Aşk Hikayesi
2014: Urfalıyam Ezelden
2016: Yüksek Sosyete
2020: Alev Alev
2021: Saklı
2022-2023: Gecenin Ucunda
2025: Piyasa
ZUHAL OLCAY HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
1977: Üçüncü Selim: Celal Esat Arseven / Salah Cimcoz
1977: İzin Günü: Otto Fischer
1978: Othello: William Shakespeare
1979: Deli Dumrul: Güngör Dilmen
1982: Fazilet Eczanesi: Haldun Taner
1985: İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena
1985: Martı: Anton Çehov
1986: Söz Veriyorum: Aleksei Arbuzov
1990: Aldatma: Harold Pinter
1991: Kan Kardeşleri: Willy Russell
1997: Histeri: Terry Johnson
1998: Balkon: Jean Genet
1999: Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff
2000: Ayrılış: Tom Kempinsky
2005: Nathalie: Philippe Blasband
2009: Şölen: Moira Buffini
2017: Aşk Halleri: Maria Goss
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