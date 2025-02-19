Yayınlanma: 19.02.2025 - 21:19

Güncelleme: 19.02.2025 - 21:19

Yeni Kanal D dizisi Piyasa'da "Keriman" karakterine hayat veren Zuhal Olcay'ın yaşamı merak edildi. Peki, Piyasa dizisinin Keriman'ı Zuhal Olcay kimdir, evli mi? Zuhal Olcay hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal Olcay 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Halil Rüştü İlkokulu'nda ardından Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu.

Büyük teyzesi konservatuvarda piyano öğretmeni, teyzelerinden birisi devlet tiyatrosu sanatçısı, bir teyzesi ve eniştesi operacı olan Olcay, ailesinde çok sayıda sanatçı olmasının etkisi ile sanata yöneldi. 14 yaşını doldurduktan sonra Ankara'ya giderek konsevatuvarın tiyatro bölümüne girdi.

1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi.

Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

Olcay, 1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı.

Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Martı'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988'de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı.

Evita müzikalindeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.

1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya'da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.

1990'da Ömer Kavur'un yönettiği, Antalya Altın Portakal Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü ve Uluslararası İstanbul Film Festivali En iyi yerli film ödülü'nü alan Gizli Yüz'de oynadı.

ZUHAL OLCAY EVLİ Mİ?

1976'da Selçuk Yöntem ile evlendi. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş insanı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay'ın 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi. 1987 yılında ikinci eşi Zafer Olcay'dan boşandı.

Olcay, üçüncü evliliğini 1992'de Londra'da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

ZUHAL OLCAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1983: İhtiras Fırtınası

1985: Amansız Yol

1985: Halkalı Köle

1985: Kurşun Ata Ata Biter

1986: Ateşten Gömlek: Ziya Öztan

1986: Genç ve Dul

1986: İstek

1986: Oteldeki Cinayet

1987: Bir Avuç Gökyüzü

1987: Dünden Sonra Yarından Önce

1987: Gece Yolculuğu: Ömer Kavur

1987: Bir Günah Gibi

1988: Sahte Cennete Veda

1989: Medcezir Manzaraları: Mahinur Ergun

1990: Gizli Yüz: Ömer Kavur

1991: Kara Sevdalı Bulut

1992: İki Kadın: Yavuz Özkan

1993: Ay Vakti

1994: Bir Sonbahar Hikayesi: Yavuz Özkan

1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey

1996: 80. Adım: Tomris Giritlioğlu

1996: İstanbul Kanatlarımın Altında: Mustafa Altıoklar

1999: Issızlığın Ortasında Sinema

1999: Salkım Hanımın Taneleri: Tomris Giritlioğlu

2000: Gece Martıları

2001: Hiçbiryerde: Tayfun Pirselimoğlu

2004: Simbiyotik

2007: İyi Seneler-Londra: Berkun Oya

2009: Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu

2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2

2023: Merve Kült

ZUHAL OLCAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1980: Sönmüş Ocak

1985: Parmak Damgası

1986: Varsayalım İsmail

1987: Ateşten Günler

1987: Gecenin Öteki Yüzü

1989: Baharın Bittiği Yer

1993: The Young Indiana Jones Chronicles "Istanbul, September 1918"

1994: Artist Palas

1997: Medeni Haller

1999: Çatısız Kadınlar: Mahinur Ergun

2001: Yeditepe İstanbul: Türkân Derya

2002: Ti Show

2005: Seni Çok Özledim

2007: Geniş Zamanlar: Serdar Akar

2008: Beni Unutma

2010: Arka Sokaklar

2010: Umut Yolcuları

2011: İffet: Faruk Teber

2013: Bir Aşk Hikayesi

2014: Urfalıyam Ezelden

2016: Yüksek Sosyete

2020: Alev Alev

2021: Saklı

2022-2023: Gecenin Ucunda

2025: Piyasa

ZUHAL OLCAY HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

1977: Üçüncü Selim: Celal Esat Arseven / Salah Cimcoz

1977: İzin Günü: Otto Fischer

1978: Othello: William Shakespeare

1979: Deli Dumrul: Güngör Dilmen

1982: Fazilet Eczanesi: Haldun Taner

1985: İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena

1985: Martı: Anton Çehov

1986: Söz Veriyorum: Aleksei Arbuzov

1990: Aldatma: Harold Pinter

1991: Kan Kardeşleri: Willy Russell

1997: Histeri: Terry Johnson

1998: Balkon: Jean Genet

1999: Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff

2000: Ayrılış: Tom Kempinsky

2005: Nathalie: Philippe Blasband

2009: Şölen: Moira Buffini

2017: Aşk Halleri: Maria Goss