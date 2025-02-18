Sinemanın 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor: Canlandıracak oyuncu belli oldu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:05

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:05

Türk sinemasının dünyaya açılmasında önemli bir rol oynayan usta sanatçı Yılmaz Güney’in hayatı beyazperdeye taşınıyor.

"Çirkin Kral" lakabıyla tanınan efsane oyuncunun hayatını konu alacak film için çalışmalar başladı. Filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlenecek.

Filmin senaryosu, Güney’in eşi Fatoş Güney’in “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” adlı kitabından yola çıkılarak yazıldı.

Filmin başrol oyuncusu, tanınmış oyuncu Mehmet Kurtuluş oldu.

52 yaşındaki Kurtuluş, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Into The Night”, “Hakan: Muhafız”, “Kelebekler”, “Tereddüt”, “Mary”, “8 Saniye” ve “Büyük Oyun” gibi projelerle tanınıyor.

Filmde, Yılmaz Güney’in ve Fatoş Güney’in tanışma öyküsünün ardından, Yılmaz Güney’in Türk sinemasına ilk Altın Palmiye’yi kazandıran “Yol” filminin ödülünü alırken yumruğunu havaya kaldırdığı ikonik kareyle sona ermesi bekleniyor.

Fatoş Güney karakterine ise Deniz Barut hayat verecek.

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Türk sinemasının dünyaya açılmasında büyük bir rol oynayan Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984’te Fransa’da mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti ve Paris’te Pere Lachaise Mezarlığı’na defnedildi. Asıl adı Yılmaz Pütün olan sanatçı, 1937 yılında Adana’nın Yenice köyünde doğdu. Genç yaşlarda sinemaya ilgi duymaya başlayan Güney, 13 yaşında film afişleri sergileyip, film bobinleri taşıyarak harçlığını çıkarıyordu. Sinemaya olan ilgisi, onu Yeşilçam’ın ünlü yönetmeni Atıf Yılmaz’la tanıştırdı ve ardından profesyonel anlamda sinemaya adım attı.

Güney, 1959 yılında Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Bu Vatanın Çocukları" ve "Alageyik" gibi filmlerle oyunculuk kariyerine başladı. 1961’de "Tatlı Bela" filminde yönetmen yardımcılığı yaparken tutuklandı ve 1962’ye kadar cezaevinde kaldı. Sinemaya 1963’te geri dönen Güney, macera filmleriyle adını duyurdu. 1967’deki "Hudutların Kanunu" filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

"Çirkin Kral" olarak tanınan Güney, sinemaya katkılarıyla yüzü aşkın filmde yönetmen, senarist ve oyuncu olarak yer aldı. En bilinen yapımlarından bazıları ise "Kahreden Kurşun", "Ben Öldükçe Yaşarım", "İnce Cumali", "Aç Kurtlar", "Zeyno", "Baba" ve "Ağıt"tır.