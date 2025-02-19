Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’tan korkutan haber… Kaza yaptı!
TRT dizisi Teşkilat'ın ünlü oyuncusu Tolga Sarıtaş, sete giderken olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı.
"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi dizilerde aldığı rollerle kendinden bahsettiren ve şimdilerde TRT'de yayınlanan "Teşkilat" adlı dizide başrol oynayan Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı.
Başka bir aracın Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarpmasıyla kazanın meydana geldiği öğrenildi.
2.sayfa’nın haberine göre, kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan bir açıklama gelmedi.
Etiketler: #Tolga Sarıtaş #teşkilat #kaza
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