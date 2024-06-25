Playback yaptığını iddia etmişti: Taylor Swift'ten Dave Grohl'a yanıt

Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, Taylor Swift'in playback yaptığını iddia etti. Swift'ten konuyla ilgili yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:22
Playback yaptığını iddia etmişti: Taylor Swift'ten Dave Grohl'a yanıt
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Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, Eras adlı dünya turnesi gündemde olan Taylor Swift'in playback yaptığını öne sürdü. Taylor Swift ise bu iddiaya önceki gün Wembley Stadyumu'nda 90 bine yakın kişinin katıldığı konserinde yanıt verdi.

Şarkıcı, "Grup sizin için bu gece 3,5 saat boyunca canlı çalacak" ifadelerini kullandı. Swift, gruptaki müzisyenlerin saygıyı hak ettiğini belirtti.

Grohl, 22 Haziran'daki Londra konserinde grubunun şovunu "Hatalar Turnesi" (Errors Tour) diye adlandırdığını belirterek, "Sana söylüyorum dostum, Taylor Swift'in gazabına uğramak istemezsin. Bu yüzden turumuza Hatalar Turnesi (Errors Tour) adını vermeyi seviyoruz. Birkaç dönemden fazlasını ve birkaç lanet hatadan fazlasını da yaşadık. Çünkü aslında canlı çalıyoruz. Ne? Sadece söylüyorum. Siz ham ve canlı rock 'n' roll müziğini seviyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullanmıştı. 


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