Popüler bakım trendi kabusa dönüşmesin: Saçta gece boyu yağ bekletmek dökülmeyi hızlandırıyor...

Saç bakım rutinlerinde Hindistan cevizi, argan, biberiye gibi doğal yağların kullanımı, özellikle kuru ve yıpranmış saçlar için vazgeçilmez bir nem kaynağı olarak görülür. Ancak bu yağların uygulanma şekli ve süresi, alınan sonucu değiştirebilir. Son dönemde yaygınlaşan "yağı sürüp uyuma" alışkanlığı, saç sağlığı için faydadan çok zarar getirebilir. Saç derisi de tıpkı yüz derisi gibi yaşayan bir doku olduğu için oksijene ihtiyaç duyar. Gece boyunca, yani ortalama 8-10 saat süreyle kalın bir yağ tabakası altında kalan saç derisinde, oksijensiz ortamı seven bakteriler, saç köklerinde kaşıntılı sivilcelenmelere, kızarıklığa ve şiddetli kepeklenmeye zemin hazırlar.

İnsan vücudunun biyolojik saati gereği, cilt ve saç derisi hücreleri gece saatlerinde kendini yenileme ve atıklardan arınma sürecine girer. Bu kritik zaman diliminde saç kökleri ağır yağlarla "macun gibi" kapatıldığında, doğal sebum dengesini bozulur ve derinin kendini temizleme mekanizması sekteye uğrar. Ayrıca, uzun süre yağın içinde kalarak aşırı yumuşayan saç telleri, yastığa sürtünme sırasında elastikiyetini kaybedip lastik gibi kopmaya meyilli hale gelir.

2 SAAT BEKLETİLMELİ

Uzmanlara göre, bakım yağlarından maksimum fayda sağlamak ve dökülme riskini en aza indirmek için ideal uygulama zamanı banyo öncesi. Yağ, saç uçlarına ve diplere sadece hafif masajla sürülmeli ve saç sıcak bir havlu ile sarılarak en fazla 2 ila 3 saat bekletilmeli. İşlem sonrasında ise yağın kalıntı bırakmadan arındırılması için mutlaka çift şampuanlama yapılması gerekir.