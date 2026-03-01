Popun efsanesi ABBA hakkında kimsenin bilmediği 5 şaşırtıcı gerçek

Pop müziğin efsane gruplarından ABBA, onlarca hit şarkıya imza attı. Ancak sahne ışıltısının arkasında pek bilinmeyen detaylar var. İşte ABBA hakkında şaşırtıcı gerçekler…

1. İSİM HAKLARI BİR BALIK KONSERVESİ FABRİKASINDAYDI

Grubun adı olan ABBA, üyelerin isimlerinin baş harflerinden (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) oluşuyor. Ancak bu ismi kullanmak o kadar kolay olmadı. İsveç’te 1838’den beri faaliyet gösteren "Abba" adında ünlü bir balık konservesi fabrikası vardı. Menajerleri Stig Anderson, fabrika ile görüşüp izin istedi.

2. İKONİK KOSTÜMLERİN SIRRI: "VERGİ İNDİRİMİ"

ABBA denince akla gelen o abartılı, parıltılı ve bazen "tuhaf" kostümler aslında birer moda tercihi değildi. İsveç yasalarına göre, eğer kıyafetler günlük hayatta giyilemeyecek kadar "sıra dışı" ise vergiden düşülebiliyordu. Grup, konser masraflarını azaltmak için bilerek sokağa çıkılamayacak kadar çılgın kostümler tasarlattı.

3. İKİ ÇİFT OLARAK KURULDULAR, İKİ BOŞANMAYLA DAĞILDILAR

Grup kurulduğunda üyeler iki evli çiftti:

Agnetha ile Björn ve Benny ile Anni-Frid evliydi.

Ancak 1970’lerin sonuna doğru iki çift de boşandı. İlginç olan, boşanma süreçlerinde bile birlikte çalışmaya devam etmeleri ve en duygusal şarkılarını o dönemde üretmeleriydi.

4. FRİDA ASLINDA BİR PRENSES

Grubun "esmer" güzeli Anni-Frid Lyngstad, 1992 yılında Prens Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen ile evlendi. Bu evlilikle birlikte resmi olarak "Reuss Prensesi" unvanını aldı. Bugün hala "Ekselansları" unvanını taşıyor ve İsviçre'de yaşıyor.

5. 1 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİLER

2000'li yılların başında, grubun yeniden bir araya gelip bir dünya turnesine çıkması için tam 1 milyar dolar teklif edildi. Ancak grup üyeleri, hayranlarının onları her zaman genç ve enerjik hatırlamasını istedikleri için bu astronomik rakamı hiç düşünmeden reddettiler. (Neyse ki 2021’de "Voyage" ile dijital olarak döndüler!)