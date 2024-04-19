Porselen cildin sırrı keşfedildi! Güneş izi, yara, leke ne varsa tertemiz ediyor! Hücreleri 2 kat hızlı yeniliyor

Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 19.04.2024 - 11:20

Cilt lekeleri için piyasada birçok ürün bulunur. Ancak bu ürünler çok pahalı olduğu için bütçe ayırmakta zorlanabilirsiniz. Cilt lekelerinizi açmak istiyorsanız bunun için doğal yöntemlerde var. Cilt lekelerini açan ve cilt tonunu eşitleyen bazı doğal yağlar, cilt hücrelerini yenileyerek sizi bebek gibi kusursuz bir cilde kavuşturuyor. İşte, cilt lekelerinizi yok edecek olan mucizevi yağ...

ÇAY AĞACI YAĞI NEDİR?

Avusturalya’nın Güneydoğu kıyısında yetişen, Melaleuca alternifolia olarak da adlandırılan çay ağacı, antiseptik özelliği ile bilinir. Çay ağacı yapraklarının ezilmesi ile elde edilen yağ, cildi yenileyici özelliği sayesinde cilt bakım ürünlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Yüzyıllar boyunca geleneksel bir ilaç olarak kullanılan yağ; akne, tırnak mantarı, kesik, böcek ısırıkları tedavisinde de uygulanır. Çay ağacı yağı, sabun, yağ ve losyon şeklinde kullanılabilmektedir. Yutulması halinde ciddi semptomlara neden olabileceğinden çay ağacı yağının ağız yolu ile alınmaması gerekmektedir. Akne tedavisinde sıklıkla kullanılan çay ağacı yağı, antienflamaturar ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Cilt bakım ürünlerinde temizleyici, jel, losyon ve kişisel bakım ürünü şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

ÇAY AĞACI YAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çay ağacı yağının ‘terpinen-4-ol’ olarak adlandırılan bileşeninin, antiviral özelliği sayesinde virüs ve bakterileri öldürdüğü bilinmektedir. Terpinen-4-ol, mikroplarla savaşmada etkili olan beyaz kan hücrelerini harekete geçirmektedir. Çay ağacı bu açıdan, cilt koşullarını tedavi etmek, enfeksiyonu önlemek için doğal bir çare olarak görülür. İçeriğindeki bileşenler sayesinde diş eti iltihaplanmalarına, ağız içerisinde oluşan aftlara da iyi gelmektedir.