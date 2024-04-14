Dermatoloji uzmanından 'cilt bariyeri' uyarısı: Makyaj yapmadan bir daha düşünün...

"YÜKSEK KONSANTRASYONLU ASİTLERİ EVDE KULLANMAYIN"

Prof. Dr. Kutlubay, cilt bakımında yapılan en büyük yanlışlardan birinin de cildin üst tabakasını soyarak uzaklaştırıp cildin yenilenmesini sağlayan "peelingö işleminin, aslında doktorun kullanması gereken yüksek konsantrasyonlu ürünlerle evde kendi kendine yapılmaya çalışılması olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kutlubay, "Peeling ile biz, cildin üst tabakasının soyarak altından temiz bir cilt gelmesini sağlıyoruz. Gerek AHA dediğimiz alfa hidroksi asit, gerek BHA dediğimiz beta hidroksi asitler var. Bunların belli bir konsantrasyonuna kadar olanları, günlük rutin kullanılan kremler ya da serumlar içinde bulunabiliyor, yüzde 7,5, yüzde 2 gibi. Ama dermatologların kullanması gereken daha yüksek konsantrasyonları, yüzde 10 ila 50'ye kadar olanlar, tedavi amaçlı cildi soymak için uygulanıyor. Biz yaptığımız zaman, ciltte kızarıklık, kaşıntı, meyve kabuğu gibi deride soyulma meydana geliyor" diye konuştu.