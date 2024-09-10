'Prens' dizisinin yıldızı Giray Altınok, Narin'in cenazesindeki gelinliğe ateş püskürdü
21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsinin ardından düzenlenen cenaze töreninde küçük Narin için gelinlik getirilmesi sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Prens'in senarist ve başrol oyuncusu Giray Altınok da getirilen gelinliğe fena sert çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından 19. günde cansız bedenine ulaşılan Narin'in acı haberi tüm ülkeyi yasa boğdu.
Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından soruşturma hız kazandı ve çoğunluğu aile ve akrabalardan oluşan 24 kişi gözaltına alındı.
Otopsinin tamamlanmasının ardından küçük Narin'in cenaze töreni yapıldı ve gözaltında olan anne-babanın cenazeye katılmasına izin verilmedi.
Daha önce annesinin "Narin kuzeninin düğününde gelinlik giymek istiyordu. Benden gelinlik istemişti" sözlerini duyan bir yurttaş Narin için cenazeye gelinlik getirdi.
Ancak 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelinlik koyulması büyük bir tartışmaya yol açtı.
Başarılı kariyerinin ardından Prens'le büyük bir hayran kitlesi elde eden Giray Altınok da cenazeye getirilen gelinliğe tepki gösterdi.
Altınok getirilen gelinlik için "Allah belanızı versin sizin" paylaşımı yaptı.
Allah belanızı versin sizin. https://t.co/pvI0FItD9L— Giray Altınok (@bongomy) September 9, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Taksici yolcusundan 25 bin 250 lira ücret aldı
- Milli takım, İzlanda'yı eli boş gönderdi!