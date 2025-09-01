Prenses Diana’nın 1991’de mühürlediği zaman kapsülü açıldı

Prenses Diana tarafından 1991 yılında mühürlenen bir zaman kapsülü, yeni bir kanser merkezinin inşası için Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nden çıkarıldı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1991 doğumlu ya da o yıl hastanede görev yapan çalışanlar kapsülün açılışına katıldı. Zaman kapsülünden; cep boyutunda bir televizyon, Kylie Minogue CD’si, ağaç tohumları, güneş enerjili hesap makinesi, madeni para koleksiyonu ve Times Gazetesi’nin bir nüshası gibi dönemin simgesel eşyaları çıktı.

31 Ağustos 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, 1989’da Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nin başkanı olmuştu. Diana, çocukları sık sık ziyaret etmesiyle biliniyor ve Mart 1991’de Variety Club Binası’nın temel atma töreninde söz konusu zaman kapsülünün mühürlenmesine katılmıştı.