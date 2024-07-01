Prenses Diana'nın büyüdüğü evi oğulları Prens William ve Prens Harry alamayacak

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:41

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:41

İngiltere Kraliyet ailesi mensupları Prens Harry ile Prens William, 1997'te Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden anneleri Prenses Diana'dan miras kalan eve sahip olamayacak.

The Mirror'da yayınlanan habere göre, annelerinden kalan 13 milyon sterlinlik servetin büyük bir çoğunluğunu alabilen prensler Harry ve William, Prenses Diana'nın çocukluğunu geçirdiği Althorp Estate'i miras yoluyla alamayacak. Northampton'da bulunan mülk, Spencer ailesinden Louis Spencer'a miras kalacak.

1508 yılından beri Spencer ailesine ait olan mülk, Prens Harry ve Prens William'ın kuzeni olan Louis Spencer'ın olacak.

Oyunculuk yapan Louis, Edinburgh Üniversitesi'nin ardından Londra'nın Chiswick kentindeki bir drama okulunda eğitim gördü.

Daha önceleri The Telegraph gazetesine şu anda Tavistock Wood ajansı tarafından temsil edilen Louis hakkında açıklamalarda bulunan bir kaynak, "Çok yetenekli bir oyuncu ve bence harika bir aktör olacak. Ondan hoşlanırsınız. Çok sade, samimi ve terbiyeli biri nazik ve uzun boylu da" ifadelerini kullandı.