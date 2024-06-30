Prenses Diana'nın eşyaları açık artırmada rekor fiyata satıldı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:12

Zarafeti ve yardımseverliğiyle tüm dünyada tanınan Prenses Diana ölümünün üzerinden 27 yıl geçse de hala unutulmadı. İngiliz halkının kalbinde ayrı bir yere sahip olan Galler Prensesi Diana'nin eşyaları açık artırmada satıldı.

NTV'nin aktardığına göre, Aralarında Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarının da bulunduğu, bir zamanlar kraliyet ailesinin üyelerine ait olan eşyalardan oluşan bir koleksiyon, Kaliforniya'daki açık artırmada 4 milyon sterlinden fazla bir fiyata satıldı.



EN KAPSAMLI KOLEKSİYON

200'den fazla parçanın yer aldığı koleksiyon, Prenses'in kişisel eşyalarının yer aldığı en kapsamlı koleksiyon olarak ilan edildi.

Prenses Diana'nın 1987'de Londra ve Almanya'da giydiği, Victor Edelstein tarafından tasarlanan gece elbisesi 910 bin dolara alıcı buldu. Elbise, tahmin edilen fiyatın 4 katına satıldı.

İngiliz tasarımcı Edelstein, Prenses'in1985 yılında Beyaz Saray'da John Travolta ile dans ederken giydiği ünlü lacivert elbiseyi de tasarlamıştı.



Prenses Diana'nın en sevdiği tasarımcılar arasında yer alan Edelstein, Caroline Charles ve Catherine Walker'a ait tasarımlar, 26 Haziran'da Los Angeles'taki The Peninsula Beverly Hills'de düzenlenen "Princess Diana's Elegance & A Royal Collection" adlı müzayedede yer aldı.

Prenses Diana'nın iki kez giydiği Murray Arbeid imzalı mavi elbisesi de tahminlerin üzerine çıktı ve beklenenin 4 katı fiyatına, 780 bin dolara satıldı. Prenses'in 1988'de Richmond Stadyumu'nda ve 1992'de Prens Harry'nin Notting Hill'deki okulundan ayrılırken giydiği, Walker tarafından tasarlanan pembe çiçekli ipek gömlek elbise 444 bin 500 dolara satıldı.

Bu elbiseden elde edilen gelirlerin bir kısmı, belirtilen diğer hayır kurumlarının yanı sıra Muscular Dystrophy UK'e bağışlanacak.



MEKTUPLARI DA SATILDI

Açık artırmada ayrıca Prenses Diana'nın el yazısıyla yazılmış 20'den fazla mektubu, notu ve tatil kartı da yer aldı. Mektupların çoğu, Diana'nın büyüdüğü Northamptonshire'daki Althorp Estate'teki Spencer ailesinin evinde eski bir hizmetçi olan Maud Pendrey'e yazılmıştı.

Diana'nın Harry'ye hamile olduğu sırada Maud Pendrey'e 1984 yılında yazdığı üç sayfalık mektup, tahmininin yaklaşık 15 katına 44 bin 450 dolar satıldı.



Julien's Auctions'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Martin Nolan, "Prenses Diana'nın doğum gününden sadece birkaç gün önce düzenlenen bugünkü tarihi müzayedenin olağanüstü sonuçları, Diana'nın neden dünyanın en sevilen ve ilham veren figürlerinden biri olduğunu ve her zaman öyle kalacağını gösteriyor" dedi.

Daha önce Prenses Diana'nın giydiği ve açık artırmada satılan en pahalı elbise, Ocak ayında 604 bin 800 dolara satılan Victor Edelstein'ın 1991 yapımı kadife elbisesiydi.