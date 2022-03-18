Prenses Diana'ya, ölümünden 25 yıl sonra gelen özür
İngiliz Kraliyet ailesine ve evliliğine dair önemli açıklamalar içiren Prenses Diana'nın son röportajı yeniden gündemde. Son olarak, röportajın gerçekleşme şekliyle ilgili açılan soruşturma sonunda tamamlandı. Özür dileyen BBC, Prenses’in özel sekterine büyük bir miktarda ödeme yaptı. Özür olarak ödenen miktarın yardıma muhtaç çocuklara bağışlanacağı açıklandı.
Prenses Diana’nın 1995 yılında BBC’nin Panaroma programında Martin Bashir ile gerçekleştirdiği röportaj, Prenses’in hayatında büyük bir dönüm noktası olmuştu. Kraliyet ailesine mensup olmanın getirdiği zorlukları paylaşan Diana’nın “Bu evlilikte üç kişiydik, biraz kalabalıktı” söylemi döneme damgasını vurmuştu.
BBC ÖZÜR DİLEDİ
Geçen mayıs ayında yapılan soruşturmalar sonucunda Martin Bashir’in sahte banka hesapları kullandığı ortaya çıkmıştı. Bashir, aynı zamanda BBC’nin yayın ilkelerine aykırı bir tavır benimseyerek ciddi bir ihlal yapmıştı.
NTV'de yer alan habere göre, Prenses Diana’nın kraliyet sırlarına ve evlilik hayatına dair önemli açıklamalarda bulunduğu o röportajla ilgili BBC’den yeni bir hamle geldi.
RÖPORTAJDA SAHTE BELGELER KULLANILDI
Röportajı gerçekleştiren Martin Bashir’in sorduğu sorular ve kullanılan sahte belgeler yüzünden büyük bir skandala imza atan BBC, o dönem Prenses’in özel sekreterliğini yapan Patrick Jephson’a “önemli bir miktarda” ödeme yaptı.
PRENSES'İN ANISINA BAĞIŞ YAPACAK
Jephson, Prenses Diana’nın 8 yıl özel sekreterliğini yapmış ve Prenses’in kraliyet ilişkilerinde özel danışmanlığını yapmıştı. Jephson, BBC’nin yaptığı ödemenin Prenses Diana’nın anısına Welsh Children Hospice’daki yardıma muhtaç çocuklara bağışlanacağını belirtti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
BBC, Jephson’ın “ciddi bir hasara” maruz kaldığı açıklamasında bulundu. Jephson bu zorlu sürecin artık bir sonuca ulaşmasından dolayı rahatladığını belirtti;
“Yargıç Dyson’ın ve gazetecilerin gerçeği ortaya çıkarmasından dolayı çok mutluyum.”
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