Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok’tan 'Atatürk' videosu: "Tamamen karanlık diye bir şey yok..."

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:58

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'bedenen' aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sanatçılar tarafından da anıldı.

Pek çok ünlü isim, gün içinde Atatürk'e dair paylaşımlar yaptı.

Türkiye’nin en çok takip edilen sahne ve tiyatro programlarından Güldür Güldür’ün ünlü oyuncusu Giray Altınok da, sosyal medya hesabından 10 Kasım'a ilişkin, “Öğretmenlik 101” başlığıyla bir paylaşım yaptı.

YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİ İZLEDİ

Oyuncunun videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Öğretmenlik 101" başlıklı video, yaklaşık 25 bin kişi tarafından izlendi, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Altınok, Atatürk resminin de yer aldığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Işıkta şunu bilmeniz yeter. Tamamen karanlık diye bir şey yoktur. Işık hep vardır. Siz yeter ki ışığı isteyin."