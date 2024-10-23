Prens'ten yeni sezon: Beklenen 3. sezon tanıtımı geldi!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:10

Güncelleme: 23.10.2024 - 20:10

Giray Altınok imzalı Prens dizisinin 3. sezon tanıtımı yayımlandı. BluTV'de izleyicisi ile buluşan dizi ilk iki sezonuyla toplamda 15 bölüm olarak yayımlanmıştı. 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmasa da tanıtım yayımlandı.

Giray Altınok'un senarist kimliğinin yanı sıra başrolünde de yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Kerem Özdoğan ve Serdar Orçin gibi isimler yer alıyor.