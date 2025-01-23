Pretty Woman filminin yıldızı Richard Gere eşi için Amerika'yı terk etti: 'Eşim mutluysa ben de mutluyum'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:24

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:24

Pretty Woman, İlk Korku ve Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi gibi unutulmaz filmlerin yıldızı Richard Gere, eşi Alejandra Silva ve üç çocuğuyla birlikte ABD’den ayrılarak İspanya’nın başkenti Madrid’e yerleşti. 75 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni hayatı ve planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA MUTLUYUZ"



Elle España dergisine konuşan Richard Gere, Madrid’e taşınmalarının aileleri için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gere, eşi Alejandra Silva’nın memleketine dönmesinin mutluluklarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Her zamankinden daha mutluyuz çünkü Alejandra evinde ve eğer o mutluysa, ben de mutluyum" dedi.

Gere ve 41 yaşındaki Silva, 2014 yılında Amalfi Sahili'ndeki Positano’da tanıştıktan sonra çevre çalışmaları ve sosyal projelere olan ortak ilgileri sayesinde yakınlaşmıştı. Çift, 2018’de evlenerek ilişkilerini resmileştirdi.

"RUH EŞLERİ GİBİYİZ"



Alejandra Silva ise Gere ile ilişkisini şu sözlerle tanımladı:

"Biz ruh eşleri gibiyiz. Aynı değerlere sahibiz, dünyayı aynı şekilde görüyoruz ve ilk andan itibaren birbirimizi uzun zamandır tanıyormuşuz gibi hissettik. Ve bu sadece bir kez olur."

EŞİNİN AİLESİNE YAKIN OLMAK İÇİN TAŞINDI



Richard Gere, daha önce Vanity Fair Spain ile yaptığı bir röportajda taşınma planlarından bahsetmiş ve eşinin ailesine daha yakın olmasını sağlamak için bu kararı aldıklarını söylemişti. Oyuncu, "Alejandra için ailesine, arkadaşlarına ve kültürüne yakın olmak harika olacak. Bana kendi dünyamda yaşamam için 6 yıl vererek çok cömert davrandı, bu yüzden ona kendi dünyasında yaşaması için en azından 6 yıl daha vermem adil olur" ifadelerini kullanmıştı.

OYUNCULUĞA DÖNÜŞ



Richard Gere, son yıllarda oyunculuk kariyerinde daha az aktif olmayı tercih ettiğini ve bunun nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

"Yeter dedim. Tüm bu ilgiyi gerçekten sevmiyorum... Bana bakılmasını istemiyorum."

Ancak Gere, uzun bir aranın ardından The Agency adlı gerilim dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizide Gere’e, Michael Fassbender ve Jeffrey Wright gibi yıldızlar eşlik edecek. George Clooney'nin yapımcılığını üstlendiği ve Le Bureau adlı Fransız dizisinin Amerikan uyarlaması olan bu yapım, Gere’in düzenli olarak rol aldığı ilk televizyon dizisi olacak. Oyuncu, dizide “Bosko” adlı karakteri canlandıracak ve sekiz yıl gizli görev yapmış bir ajan olarak izleyici karşısına çıkacak.