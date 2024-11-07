'Pretty Woman'ın yıldızı Richard Gere Amerika'yı terk ediyor!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:03

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Richard Gere, Amerika’dan taşınma kararı aldı. "Pretty Woman", "İlk Korku" ve "Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi" gibi filmlerle tanınan Gere, 11 milyon dolarlık Connecticut’taki malikanesini satışa çıkardı. Ünlü aktör, ailesiyle birlikte İspanya’ya yerleşmeyi planlıyor.

75 yaşındaki Richard Gere, 1938 yılında inşa edilen malikaneyi 2022'de 10,8 milyon dolara satın almıştı. Eşi Alejandra Silva ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı bu geniş malikane, 11 banyo, üç yatak odalı bir misafir evi, yüzme havuzu ve 32 dönümlük arazi üzerinde bahçelere sahip. Gere, ABD’den ayrılıp eşi Silva ile İspanya’da daha huzurlu bir hayat kurmayı ve böylece akrabalarıyla daha fazla vakit geçirebilmeyi istiyor. Çift, çocuklarıyla birlikte yakında İspanya'ya taşınmayı planlıyor. Ayrıca, Gere'in New York'ta da bir evi bulunuyor.

Gere ve Silva, ilk kez 2014 yılında İtalya’nın Positano kentinde tanıştı ve 2018 yılında evlendi.

RICHARD GERE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Richard Gere, "The Agency" adlı gerilim dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Bu yapım, Gere’in düzenli olarak rol aldığı ilk dizi olacak. Dizide, "Prometheus" yıldızı Michael Fassbender ile birlikte rol alacak. Fassbender, gizli hayatını bırakıp Londra İstasyonu'na dönmesi emredilen bir CIA ajanını canlandırırken, Jeffrey Wright ise Fassbender’ın patronu ve akıl hocası karakterini oynayacak. Richard Gere ise "Bosko" adlı karaktere hayat verecek ve dizide 8 yıl gizli görev yapan bir ajanı canlandıracak.

"The Bureau" dizisinin Amerikan uyarlaması olan bu yeni yapımın yapımcılığını George Clooney üstleniyor. Gere, daha önce 1993'te “And the Band Played On” adlı TV filmindeki rolüyle Emmy adaylığı almış ve 2019'da BBC Two’nun mini dizisi “MotherFatherSon”da rol almıştı.

Richard Gere, "Bir Memur ve Beyefendi", "Amerikan Jigolo", "Pretty Woman", "Primal Fear" ve "Chicago" gibi unutulmaz filmlerdeki başrolleriyle dünya çapında tanınan bir oyuncu. Altın Küre ödüllerinde "An Officer and a Gentleman" ve "Pretty Woman" filmleriyle adaylık kazanan Gere, "Chicago" filmindeki performansıyla da bu ödülü kazanmıştı.