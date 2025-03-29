Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:43

Güncelleme: 29.03.2025 - 10:43

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi. Yurttaşlar Cemal Kafadar'ın neden görevden alındığını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Cemal Kafadar kimdir? Cemal Kafadar neden görevden alındı?

CEMAL KAFADAR KİMDİR?

Kafadar, 15 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Rami ve Fatih'te geçti.

Ortaokulu 1969 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nin ilköğretim kısmında, liseyi 1973 yılında Robert Kolej'de okudu. Lisans öğrenimini 1977 yılında tarih alanında Hamilton College'da tamamladı, yüksek lisansını 1981 yılında McGill Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü'nde Osmanlı tarihi üzerinde yaptı. 1986 yılında aynı üniversitede doktorasını elde etti.

1985 ve 1989 yılları arasında Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü'nde çalıştı. 1990 yılında Harvard Üniversitesi'nin Orta Doğu Tarihi bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin direktörlüğünü 1999-2004 ve 2009-2010 yılları arasında yürüttü.

CEMAL KAFADAR EVLİ Mİ?

Kafadar, görev yaptığı aynı bölümde görev yapan sanat ve mimarlık tarihi profesörü Gülrü Necipoğlu ile evli.

CEMAL KAFADAR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Harvard Üniversitesi, İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'i görevden aldı.