Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden aldı: AKP'den ilk tepki geldi
Harvard Üniversitesi, İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) liderlerini görevden aldı. Merkezin başkanı Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in görevlerine son verildi. Yaşananlara AKP'li Ömer Çelik'ten tepki geldi.
Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.
Karara AKP sözcüsü Ömer Çelik 'Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir' sözleriyle tepki gösterdi.
YARDIMCISIYLA BERABER GÖREVDEN ALINDI
Harvard Üniversitesi, İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) liderlerini görevden aldı. Merkezin başkanı Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in görevlerine son verildi.
Üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi’nin geçici dekanı David M. Cutler tarafından yapılan açıklamada, merkezi yöneten Cemal Kafadar’ın 2024 yılı sonunda CMES direktörlüğünden ayrılacağı duyuruldu. Kafadar'ın yardımcısı Rosie Bsheer'in de aynı şekilde görevden alındığı öğrenildi.
AKP'Lİ ÇELİK'TEN TEPKİ
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananlara tepki gösterdi.
X hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.
Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.
Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.
Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.
Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."
Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 29, 2025
Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist…
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