Prof. Dr. Emre Kongar canlı yayında fenalaştı: 'Gayet iyiyim'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, canlı yayın sırasında fenalaştığını açıkladı. Kongar, "Dilerim kimse bir şey fark etmemiştir! Zaten şu anda gayet iyiyim" dedi.

Prof. Dr. Emre Kongar canlı yayında fenalaştı: 'Gayet iyiyim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:41

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, gazeteci Merdan Yanardağ'ın sunduğu TELE1 ekranlarında çıktığı canlı yayında fenalaştı.

Ardından kişisel X hesabından açıklama yapan Kongar, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Emre Kongar'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kalbimden çıkan ana atar damarda % 80 daralma olduğu için yeni stent takılmıştı. Canlı yayın sırasında, aniden Merdan Yanardağ Zafer Partisi Gen. Bşk. Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun Özdağ!"



Etiketler: #emre kongar #Yazar #Gazeteci

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