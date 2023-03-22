Profesör anlattı: Burun delikleri aynı ve eşit olmaz

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Erkan Soylu, rinoplasti sonrası revizyona başvuran hastalarda sıkça şikayet edilen konulara açıklık getirdi.

Prof. Dr. Soylu, burun delikleriyle ilgili şikayetin revizyon ameliyatı için başvuran hastaların sıklıkla yakındıkları bir sorun olduğunu belirterek “Yaptığım rinoplasti ameliyatlarının neredeyse yarısı revizyon olan biri olarak diyebilirim ki başvuran hastaların yarıdan fazlası ‘burun deliklerinin aynı olmadığını’ ve burun deliklerinin eşitlenmesini istemektedir. Burun deliklerini iki açıdan inceleriz" dedi.

Soylu, "Öncelikle en önemli fonksiyonu olan nefes almada bir sorun var mı, daha sonra da normal yaşama pozisyonunda hasta konuşurken, çalışırken, yürürken belirgin bir asimetri ve yüz görünümünü olumsuz etkileyecek bir durum var mı? Nefes almada sorunu olmayan ve bu bahsettiğim günlük olağan yaşama pozisyonlarında belirgin ve dikkat çeken bir asimetrisi olmayan hastanın burun delikleri normaldir deriz” diye konuştu.

YÜZ ASİMETRİSİ ÇOĞU ZAMAN GÜZELLİK KATAR

Burun deliklerinin simetri olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Soylu, şöyle devam etti: