Profesyonel makyaj için bilmeniz gereken 6 altın kural

Makyaj, sadece güzelliği ön plana çıkarmakla kalmaz; doğru uygulandığında yüz hatlarını dengeler, cilde canlılık katar ve etkileyici bir görünüm sağlar. Profesyonel makyaj ise günlük makyajdan farklı olarak daha kalıcı, daha net ve hatları belirginleştiren tekniklerle yapılır. Peki, profesyonel makyaj nasıl yapılır, hangi adımlar izlenmelidir? İşte adım adım profesyonel makyaj rehberi…

CİLT HAZIRLIĞI

Profesyonel makyajın en önemli aşaması cilt hazırlığıdır. İyi hazırlanmış bir cilt, makyaj ürünlerinin daha doğal ve kalıcı görünmesini sağlar.

Temizlik: Cilt tipinize uygun bir jel veya köpük temizleyici ile yüzünüzü arındırın. Bu adım, makyajın pürüzsüz görünmesi için şarttır.

Nemlendirme: Cilt tipinize uygun, hızlı emilen bir nemlendirici uygulayın. Kuru ciltler için yoğun nemlendiriciler, yağlı ciltler için hafif jel yapılı ürünler tercih edilmelidir.

Primer (Baz): Gözenekleri küçülten, cilt tonunu eşitleyen ve makyajın gün boyu kalıcı olmasını sağlayan primer kullanın. Yağlı ciltlerde matlaştırıcı, kuru ciltlerde ise aydınlatıcı etkili bazlar öne çıkar.

GÖZ MAKYAJI

Göz makyajı, bakışları ön plana çıkaran en güçlü unsurdur.

Far Bazı: Farın kalıcılığını artırır ve çizgilere dolmasını engeller.

Geçiş Tonları: Açık renklerle başlanmalı, koyu renklere doğru kademeli geçiş yapılmalıdır. Bu yöntem gözlere derinlik katar.

Gölgelendirme: Göz kapağının dış köşesine koyu ton, iç kısmına açık ton uygulanarak gözler daha belirgin hale getirilir.

Eyeliner: İnce bir eyeliner çizgisi gözleri daha çekici gösterir. Kuyruklu eyeliner ise özellikle gece makyajında etkileyici bir hava katar.

Maskara: Kirpik kıvırıcı ile kirpikler yukarı kaldırıldıktan sonra hacim ve uzunluk veren maskara uygulanır.

Kirpik kıvırıcı ile kirpikler yukarı kaldırıldıktan sonra hacim ve uzunluk veren maskara uygulanır. Takma Kirpik (İsteğe bağlı): Daha dramatik bir görünüm için takma kirpik tercih edilebilir.

TEN MAKYAJI

Yüzün daha dengeli, pürüzsüz ve canlı görünmesi için ten makyajı profesyonel bir şekilde yapılmalıdır.

Fondöten: Cilt tonunuza en yakın renkte, ince yapılı ama kapatıcı bir fondöten seçin. Fırça veya süngerle ince katmanlar halinde uygulayın.

Kapatıcı: Göz altındaki morluklar, kızarıklıklar ve sivilceler için kullanılır. Göz altına üçgen şeklinde uygulanması daha aydınlık bir görünüm sağlar.

Kontür & Bronzer: Yüz hatlarını ön plana çıkarmak için elmacık kemiklerinin altına, çene hattına, burun kenarına ve şakaklara bronzer uygulayın. Bu işlem yüzü daha şekilli gösterir.

Aydınlatıcı (Highlighter): Elmacık kemikleri, kaş kemiği, burun köprüsü ve dudak üstüne (Cupid's bow) sürülerek cilde ışıltı kazandırılır.

Elmacık kemikleri, kaş kemiği, burun köprüsü ve dudak üstüne (Cupid’s bow) sürülerek cilde ışıltı kazandırılır. Allık: Elmacık kemiklerine hafif dokunuşlarla uygulanan allık, cilde sağlıklı bir renk katar. Gündüz doğal tonlar, gece daha canlı renkler tercih edilebilir.

KAŞLAR

Kaşlar yüz ifadesini tamamlayan en önemli detaydır.

Doldurma: Kaş farı, kaş kalemi veya jel ile boşluklar doldurulur.

Şekillendirme: Kaş sabitleyici jel kullanılarak kaşların gün boyu düzenli kalması sağlanır.

DUDAK MAKYAJI

Doğru yapılan dudak makyajı yüzün bütünlüğünü sağlar.

Dudak Kalemi: Dudak kenarları belirginleştirilir ve rujun taşması engellenir. Daha dolgun görünüm için dudak hattının hemen dışından çizim yapılabilir.

Ruj: Makyajın genel tonuna uygun ruj seçilmelidir. Nude tonlar günlük kullanım için ideal iken, kırmızı ve koyu tonlar gece makyajında öne çıkar.

Makyajın genel tonuna uygun ruj seçilmelidir. Nude tonlar günlük kullanım için ideal iken, kırmızı ve koyu tonlar gece makyajında öne çıkar. Parlatıcı: Daha parlak ve dolgun bir görünüm isteyenler ruj üzerine parlatıcı sürebilir.

SABİTLİK