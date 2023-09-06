Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:33

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:48

Saç, kişinin görünümünü ve özgüvenini etkileyen önemli bir unsurdur. Ancak saç kaybı problemiyle karşılaşan birçok insan için bu önemli özelliği kaybetmek stresli bir durum olabilir. Neyse ki, protez saçlar bu soruna etkili bir çözüm. Peki, Protez saç nedir, nasıl yapılır? Protez saç ne kadar kalıcı? Protez saç bakımı nasıl olmalı?

PROTEZ SAÇ NEDİR?

Genel olarak ele aldığımızda protez saç kafadaki kel olan bölgeye göre hazırlanan alt tabaka üzerine gerçek insan saçı tellerinin nakış yapar gibi işlenmesiyle oluşuyor. Kişiye özel hazırlanan protez saç için saçın rengin, çıkış yönü, şekli vb. detaylar çok önemlidir. Protez saç, medikal bantlar sayesinde kişinin başına yapıştırılır ve saç tipine göre şekil verilerek kişi kullanmaya başlar.

PROTEZ SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Protez saç bir kez uygulanan bir şey değil. Yani periyodik olarak kafadan çıkartılıp temizlenmeli ve tekrardan yapıştırılmalıdır. Ayda 1 kez olmak üzere protez saç bakımı yapılabildiği gibi söz konusu bakım işlemi çok meşakkatli değildir.

Protez saç merkezine gidilerek yapılan bakım sürecinde saç kafadan çıkartılır ve öncelikle kafada çıkan saçlar tıraş edilir ve ardında kalan yapıştırıcı solüsyon temizlenir. Cilt havalanırken protez saç yıkanır ve kalan medikal bantlar temizlenir. Bu işlemlerin ardından protez saç tekrardan uygulanır ve şekil verilir.

PROTEZ SAÇ NE KADAR KALICI?

Protez saçların ömrü doğru bakım ve özenli kullanımla 8-10 ay ile 1-1,5 yıl arasında değişiklik gösterebiliyor.

PROTEZ SAÇ NASIL YAPILIR?

Ölçüler Alınır: İlk adım, kişinin kafa derisinin ölçümlerinin alınmasıdır. Bu ölçümler, protez saçın doğru bir şekilde oturmasını sağlamak için çok önemlidir.

Saç Seçimi: Kişinin saç tipi, rengi ve deseni belirlenir. Gerçek insan saçı veya yüksek kaliteli sentetik saçlar arasından seçim yapılır.

Protez Tasarımı: Saç uzmanları, kişinin isteğine göre protez saçın tasarımını oluştururlar. Saçın şekli, uzunluğu ve stilini belirlerler.

Saç Doku ve İşçiliği: Saç telleri dikkatlice seçilir ve protez saçın doku ve işçiliği özenle yapılır. Saç telleri tek tek eklenir ve doğal bir görünüm elde edilir.

Uygulama: Protez saç, kişinin kafa derisine özel bir yapıştırıcı veya bağlantı yöntemi ile uygulanır. Bu işlem, saçın güvenli ve doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Protez saçlar, kişinin saç kaybı sorununu gizlemesine ve doğal bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Bu özel saç ürünleri, saç dökülmesi veya kellik nedeniyle özgüvenini kaybeden kişilere psikolojik destek sağlayabilir ve daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

İşte protez saç yaptıran bazı ünlüler:

Mustafa Ceceli

Enis Arıkan

Fatih Ürek

Erol Evgin

Kemal Doğulu

Nuri Alço

Selami Şahin

Oğuzhan Koç