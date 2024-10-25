Psikolojik travmaların genetik etkisi: Fiziksel acılara neden oluyor!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 22:25

Güncelleme: 25.10.2024 - 22:25

Araştırmacılar, travmatik deneyimlerin yalnızca zihinsel sağlıkla ilgili olmadığını, fiziksel yapımızı da değiştirebileceğini buldu. Araştırma, özellikle stres ve korkunun genetik kalıtsal olarak kalabileceğini gösteriyor.

TRAVMALARIN GENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yeni ölümler, çocuklukta yaşanan travmaların genetik değişimlerinin sonraki nesillere aktarıldığı ortaya konuldu. Özellikle epigenetik adı verilen bu değişiklikleri, sağlık sorunlarına zemini hazırlayabilir.

EPİGENETİK MİRAS VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Epigenetik bilimciler, travma geçirmiş annelerin çocuklarda stres ve kaygı belirtilerinin arttığını tespit etti. Bu genetik miraslar, çocukların ruhsal durumlarını ve sağlıklarını geliştiriyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN UYARILAR

Bilim insanları, bu kişilerin travmatik olaylarıyla başa çıkmanın yeni yollarının ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Sağlıklı nesiller için ruhsal desteklerin sağlanması tavsiye ediliyor.