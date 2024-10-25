Psikolojik travmaların genetik etkisi: Fiziksel acılara neden oluyor!
Yeni araştırmalar, psikolojik travmaların yalnızca zihinsel değil, genetik düzeydeki etkilerin ortaya çıkışını ele aldı. Epigenetik üretim, gelecek nesillere aktarılabilen genetik izler bırakılabileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, travmatik deneyimlerin yalnızca zihinsel sağlıkla ilgili olmadığını, fiziksel yapımızı da değiştirebileceğini buldu. Araştırma, özellikle stres ve korkunun genetik kalıtsal olarak kalabileceğini gösteriyor.
TRAVMALARIN GENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yeni ölümler, çocuklukta yaşanan travmaların genetik değişimlerinin sonraki nesillere aktarıldığı ortaya konuldu. Özellikle epigenetik adı verilen bu değişiklikleri, sağlık sorunlarına zemini hazırlayabilir.
EPİGENETİK MİRAS VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
Epigenetik bilimciler, travma geçirmiş annelerin çocuklarda stres ve kaygı belirtilerinin arttığını tespit etti. Bu genetik miraslar, çocukların ruhsal durumlarını ve sağlıklarını geliştiriyor.
GELECEK NESİLLER İÇİN UYARILAR
Bilim insanları, bu kişilerin travmatik olaylarıyla başa çıkmanın yeni yollarının ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Sağlıklı nesiller için ruhsal desteklerin sağlanması tavsiye ediliyor.
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