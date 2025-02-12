Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın hastalığının ne olduğu ortaya çıktı

Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Halit Ergenç, Kenan Baran'ı canlandırıyor. Ana karakterlerin hepsi bir psikolojik rahatsızlığa sahip. Kenan Baran'ın psikolojik rahatsızlığı da ilk bölümden ortaya çıktı.

Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın hastalığının ne olduğu ortaya çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:34

Uzun yıllardır hazırlıkları süren Kral Kaybederse, dün akşam ilk bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. 

Büyük beğeni toplayan bölümün ardından gelen reytingler de umut vericiydi.

Gözde bir iş insanı olan Kenan Baran'ın hikayesinin izleneceği dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı.

HER KARAKTERİN BİR PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diğer dizilerde olduğu gibi bu dizide de karakterin/karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları merak edildi.

KENAN BARAN'IN HASTALIĞI NE?

İlk bölümün ardından Kenan Baran'ın hastalığı da ortaya çıktı.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan Kenan'ın hassasiyeti temizlik olduğu düşünüldü. Kendisine yaklaşan ve pis görünümlü bu adama bakıp donup kalması ve uzaklaşmak istemesi 'tetiklendiği' mesajını verdi.


Etiketler: #Kral Kaybederse #Halit Ergenç #Kenan Baran

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