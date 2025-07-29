Punk rock yıldızı Jock McDonald, 69 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz punk grubu Bollock Brothers’ın solisti Jock McDonald, 26 Temmuz 2025’te İrlanda’nın Bundoran kentinde hayatını kaybetti.

Grubun davulcusu Pat Pattyn, McDonald’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Pattyn, “Büyük bir üzüntüyle size bu korkunç haberi duyurmak zorundayım… Ne yazık ki şarkıcımız Jock McDonald dün gece İrlanda’da, görünüşe göre tuhaf bir yüzme kazası sonucu hayatını kaybetti. Çocukları benden sosyal medya aracılığıyla size iletmemi istediler. Ailesi ve tüm Bollock Brothers grup üyeleri şokta. Bu olayı anlamlandırmaya çalışacağız ama bu kolay olmayacak. Lütfen bugün bizi aramayın, bize biraz zaman verin, lütfen. Rahat uyu dostum. Seni özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

McDonald’ın ani ölümü, hayranları ve müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.