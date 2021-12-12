Punk rock'ın efsanesi Mensi koronavirüse yenik düştü

12 Aralık 2021 Pazar, 09:10

Mensi lakaplı ünlü şarkıcı Thomas Mensforth, koronavirüsle olan mücadelesini kaybederek 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Mensforth'un bir süredir tedavi gördüğü hastane duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada "Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda koronavirüse karşı mücadele veren Mensi hayatını kaybetti" denildi.

Haber Global'de yer alan habere göre, Mensi'nin efsane olduğu Angelic Upstarts grubundan yapılan açıklamada ise "Bugün punk rock efsanesini kaybettik. Ailesi, arkadaşları ve ondan esinlenen herkese başsağlığı diliyoruz" yazıldı.

TONY MORRISON DA COVID-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Grubun eski üyelerinden Tony Feedback lakaplı Tony Morrison da bu yılın başlarında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.