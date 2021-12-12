Punk rock'ın efsanesi Mensi koronavirüse yenik düştü
Punk rock müziğinin efsane grubu Angelic Upstarts'ın vokalisti olan Mensi lakaplı ünlü şarkıcı Thomas Mensforth koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Mensi lakaplı ünlü şarkıcı Thomas Mensforth, koronavirüsle olan mücadelesini kaybederek 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Mensforth'un bir süredir tedavi gördüğü hastane duyurdu.
Hastaneden yapılan açıklamada "Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda koronavirüse karşı mücadele veren Mensi hayatını kaybetti" denildi.
Haber Global'de yer alan habere göre, Mensi'nin efsane olduğu Angelic Upstarts grubundan yapılan açıklamada ise "Bugün punk rock efsanesini kaybettik. Ailesi, arkadaşları ve ondan esinlenen herkese başsağlığı diliyoruz" yazıldı.
TONY MORRISON DA COVID-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Grubun eski üyelerinden Tony Feedback lakaplı Tony Morrison da bu yılın başlarında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Bill Gates'ten 2022 için çarpıcı tahmin
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- MHP'li başkanlardan peş peşe istifa
- Şubat ayı ortası için karamsar tablo!
- İkinci el otomobil piyasasında kısır döngü
- Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?