Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki yaşamını yitirdi

10 Aralık 2021 Cuma, 16:43

Kyodo ajansının, Uemura Masayuki'nin misafir öğretim üyesi olduğu Ritsumeikan Üniversitesi’ne dayandırdığı haberine göre, Japon elektronik mühendisi Uemura, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uemura, üniversite eğitimi sonrası 1971'de Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo'ya girerek, NES ve Super NES projelerinde çalışmıştı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Chiba Institue of Technology'den mezun olan Uemura, 2004 yılında Kyoto Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet vermişti.

100 MİLYONDAN FAZLA SATMIŞTI

Uemura'nın liderliğindeki ekibin çalışmalarıyla Japon firma NES'i 1983'te, Super NES'i 1990'da piyasaya sürmüştü. Japonya'da o dönem ‘aile bilgisayarı’ (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı.

Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline gelmişti.

Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı 480.3 milyar yen (4.4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.