Monkees üyesi ünlü şarkıcı Michael Nesmith yaşamını yitirdi

11 Aralık 2021 Cumartesi, 12:32

Ünlü şarkıcı Michael Nesmith 78 yaşında yaşamını yitirdi. Monkees üyesi Nesmith'le ilgili acı haberi ailesi verdi.

Yapılan açıklamada , "Sonsuz sevgiyle, Michael Nesmith'in bu sabah evinde, ailesi yanındayken huzur içinde ve doğal nedenlerle vefat ettiğini duyuruyoruz" denildi.

1970'li yılların başında First National Band ile country rock'ın temellerini atmadan önce şarkı sözü yazarlığıyla dikkat çeken NeSmith, Monkees grubunda ise hem şarkıcı hem de gitarist olarak yer aldı.

"Mary, Mary", "Circle Sky", "Listen to the Band" ve "The Girl I Know Somewhere" gibi şarkıların sözlerini yazan Nesmith, 2012 yılında Rolling Stone'a verdiği röportajda Monkees için "Biz kendi müzik zevkimize sahip çocuklardık ve sevdiğimiz şarkıları söylerken daha mutluyduk" demişti. Bunu söylemesinde plak şirketinin Monkees'e kendi yazdıkları değil de başkalarının şarkılarını söylem konusunda baskı yapmasıydı.

Monkees'e katılmadan kısa bir süre önce yazdığı "Diffrent Drum" adlı ayrılık şarkısı için "Bu bir Monkees şarkısı değil" diyerek ret yanıtı almıştı.

MONKEES DAĞILDI

Haber Global'in aktardığına göre, Monkees dağılınca Nesmith First National Band'i kurdu. Üç klasik country-rock albümü kaydetti ancak Monkees'in gölgesinden kaçamadı.

Eagles'ın "Take It Easy" ile büyük bir başarı elde etmesinde kısa bir süre önce bu grup da dağıldı.

Nesmith 70'lerin geri kalanını solo albümlerle geçirdi. 1977 yılında Avrupa ve Avustralya'da "Rio" single'ıyla dikkatleri üzerine çekti.

1980 yılında Nesmith'in hayatını değiştiren bir gelişme yaşandı. Liquid Paper'ın (Türkiye'de Tipp-Ex ya da daksil olarak biliniyor) mucidi olan annesi Bette Nesmith Graham oğluna büyük bir servet bıraktı. Bu parayla sinemaya yatırım yaptı. Monkees'in birleşme turlarında ise onu göremedik. Ancak 1996'da Monkees'e İngiltere turu için döndü. Ancak grubun hayatta kalan üyeleri, Davy Jones'un ölümünün ardından 2012'de tura çıkana kadar bu dönüş kalıcı olmadı. Daha sonra bir ABD turuna çıktılar ve 2016'da Good Times'ı yayınladılar. 2021 yılının ilk günlerinde de Monkees grubu bir veda turu başlattı ve son şovunu 14 Kasım'da Los Angeles'taki Greek Theatre'da yaptı.