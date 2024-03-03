Rahatsızlıkları anında kesen mucizevi bitki: İşte Mürver çiçeğinin faydaları...

Yayınlanma: 03.03.2024 - 22:17

Güncelleme: 03.03.2024 - 22:17

Mürver çiçeği, şifalı bitkiler arasında özel bir yere sahip olup son yıllarda artan popülaritesiyle dikkat çekmektedir. Hanımeligiller ailesinden gelen bu bitki, ülkemizde farklı isimlerle anılmakta olup, taneleriyle, şifalı özellikleriyle ve estetik görünümüyle bilinir. Bitkinin her parçası değerlidir; gövdesi, çiçekleri ve yaprakları şifa doludur. Mürver çiçeği, aromaterapide de sıkça kullanılan bir bitkidir. Birçok hastalığa iyi geldiği bilgisi yaygın olarak bilinmektedir. Peki bu mucizevi bitki nedir, ne işe yarar? İşte Mürver çiçeğinin faydaları...

MÜRVER ÇİÇEĞİ NEDİR?

Mürver çiçeği, son dönemlerde sağladığı sağlık faydalarıyla popülerliği artan bir bitkidir. Mürver çiçeğinin çeşitli türleri bulunmaktadır; bazıları ağaç formunda iken bazıları ise ot şeklinde büyür. Kara mürver ve şifalı mürver gibi isimlerle de bilinen bu çiçek, Hanımeligiller familyasına mensuptur ve birçok faydasıyla tanınır. Mürver ağacı dikildikten sonra genellikle bakım gerektirmeden kendi kendine gelişebilir, bu da onu tercih edilen bitkilerden biri yapar. Türkiye'de mürver çiçeği sadece Akdeniz bölgesinde yetişmez; diğer bölgelerde de başarıyla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu da mürverin geniş bir coğrafi alana yayılan yetiştiriciliğini ve kullanımını gösterir.

MÜRVER ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Beyaz ve siyah renk olmak üzere 2 cinsi olan mürverin birçok faydası bulunur. Eğer kullanmanız için bir engel yoksa bu bitkinin nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Kullanım kurallarına dikkat etmeniz ve bitki uzmanlarının önerileri doğrultusunda tüketmeniz gerekir. Aksi taktirde yan etkilerinden zarar görebilirsiniz.

Bitkinin bünyesinde bulunan A, B ve C vitaminleri vücut direncinizi artırır ve sizi birçok hastalığa karşı güçlü yapar. Genel olarak mürverin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Müshil özelliği taşıdığı için kabızlığa karşı iyi gelir. Bu niteliği nedeniyle mürver çiçeği zayıflama amaçlı diyetlere ilave edilebilir. Fazla kullanımı sağlıklı değildir. Zaten zayıflatma özelliği de kesinlik kazanmamıştır.

Mürverin idrar söktürücü özelliği bulunur.

Terletici olması nedeniyle grip, üşütme, nezle ve soğuk algınlığı hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Terleterek toksinlerin atılmasını sağlar.

Balgam söktürücü özelliği ile göğsü yumuşatır ve üst solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. Zatürre ve bronşit tedavisinde de çayından faydalanılır.

Anne sütünü artıran bir bitkidir. Emziren annelerin kullanmaları tavsiye edilir.

Mürver çiçeğinin, güneş yanıklarını ve yaraları iyileştirme özelliği bulunur.

Ateş düşürücüdür. Huzur ve sakinlik veren sinirleri yatıştıran bir bitkidir.

MÜRVER ÇİÇEĞİ HANGİ RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİR?

Mürver çiçeği, binlerce yıldır çeşitli tıbbi amaçlarla kullanılan doğal bir bitkidir. Birçok sağlık yararı bulunan bu bitkinin etkileri, modern araştırmalarla da desteklenmektedir.

Öncelikle, mürver çiçeğinin kanser hastalıklarını önleme ve tedavi etme potansiyeli bulunmaktadır. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur, bu da kanser riskini azaltabilir.

Ayrıca, mürver çiçeği vücuttaki enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan oluşturabilir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır ve sindirim sistemi sorunlarıyla mücadelede yardımcı olabilir. Kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kalp ve damar sağlığını korumak için de mürver çiçeği kullanılabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde, kalp-damar hastalıklarını önleme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, diyabet gelişimini ve ilerlemesini engelleyebilir, bu da kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Mürver çiçeği ayrıca idrar söktürücü özelliklere sahiptir ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir rol oynayabilir. Ateş düşürücü özellikleri sayesinde ateşli durumları hafifletebilir ve genel olarak hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.

Sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileriyle de bilinen mürver çiçeği, stresi azaltabilir ve ruh halini dengeleyebilir. Karın ağrılarına karşı etkili bir çözüm olarak da kullanılabilir ve böbrek iltihaplarının tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilir.

MÜRVER ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Tüm bitki çayları gibi mürver çiçeği çayı da demleme yöntemi ile hazırlanır. Bitkinin çayını yaparak kullanmak isterseniz, kuru ya da taze olan yapraklarını ve çiçeklerini kullanabilirsiniz. Balgam söktürme ve müshil etkisinden yararlanmak için mürver çayı içebilirsiniz. Bir miktar bitkiyi kaynamış suda demleyerek çayınızı hazırlayabilirsiniz. Kaynatarak bitki çayı yapmak doğru değildir. Bu durumda vücudunuza bir takım zararlar verebilir.

Mürver çiçeği çayı hazırlamak için:

1 fincan kaynamış suya bir miktar bitki koymanız ve onu yaklaşık 7 – 8 dakika demlenmeye bırakmanız yeterli olacaktır.

Bundan sonra yudum yudum içerek tüketebilirsiniz.

Bitkiyi çay olarak kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz.

MÜRVER ÇİÇEĞİ ŞUBUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Gripten kolayca kurtulmak istiyorsanız mürver çiçeği şurubu kullanabilirsiniz.

Özellikle çocuklarınızın bağışıklık sistemini güçlü tutmak için tercih edebileceğiniz bir bitki şurubudur.

Güçlü bir bağışıklık sistemi, tüm hastalıklarla baş etmenin en etkili yoludur.

Soğuk algınlığı, grip, nezle, üst solunum yolu iltihapları ile herpes ve influenza gibi bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşmesinde kullanılan mürver şurubunu evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

Çocukların vücut direncini artıran şurup, bu hastalıkların tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılır.

Şurubu hazır olarak da satın alabilirsiniz. Mürver çiçeği şurubu fiyatı marka özelliklerine göre değişim gösterir.

Kara ve beyaz mürverden hazırlanan şuruplar vardır.

Çocuklarınıza mürver şurubu vermeye başlamadan önce doktora danışmanız doğru olacaktır.

MÜRVER ÇİÇEĞİ ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Mürver şurubunu hazırlamak için:

3 fincan kurutulmuş kara mürvere,

4 bardak suya,

Az miktarda kök zencefile,

1 tatlı kaşığı kadar toz tarçına,

Biraz karanfil tozuna,

1 çay bardağı kadar da bala ihtiyacınız vardır.

Hazırlanışı:

Bir tencerenin içine suyu koyup kaynatın sonra içine mürver, tarçın ve karanfili ardından da zencefili koyup bir taşım kaynatın.

Bundan sonra tencerenin altını iyice kısıp suyun yarısı buharlaşana kadar bekleyin.

Yaklaşık 45 dakika sonra altını kapatın ve soğumasına yakın içine balı katıp karıştırın.

Kavanoza koyup serin bir ortamda tutun.

Çok farklı şekillerde hazırlanabilen bu şurubu, yetişkinler bir çorba kaşığı tüketirken çocuklar bir tatlı kaşığı içmelidir.

Haftada bir veya 2 kez içmek yeterlidir.

Hemen ardından bir bardak ılık su içmeyi unutmamalısınız.