Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:07

Güncelleme: 27.02.2024 - 18:07

Tatlı ve ferahlatıcı tadıyla bilinen ananas, sadece keyifli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda sağlık dostu bir meyvedir. Peki, Ananasın faydaları nelerdir? Ananasta hangi vitamin ve besinler bulunur?

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

Ananasta bulunan vitamin ve mineraller, viral ve bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Ananas hastalıklarla savaşan antioksidanlar içerir Sindirim sistemini destekler Ananas yemek kilo vermeye yardımcı olur

ANANASTA HANGİ VİTAMİNLER BULUNUR?

Ananas, vitamin ve mineral çeşitliliği açısından zengindir bu yüzden sağlığa birçok yararı vardır. Aynı zamanda kalorisi düşük olan ananas şu vitaminleri içermektedir: