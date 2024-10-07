Rakı geleneği geleceğe taşınıyor: Yenilikhane projesİ
Dünyanın en büyük premium alkollü içecek üreticisi Diageo, Türkiye'de 13 yılda 170 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek sektördeki liderliğini pekiştiriyor. İnovasyon merkezi Yenilikhane ile rakı geleneğini modernize eden Mey | Diageo, 200'e yakın formül üzerinde çalışarak Türkiye’nin ilk kraft rakılarını üretmeye başladı.
Dünyanın en büyük premium alkollü içecek üreticisi Diageo, Türkiye’de 13 yılda 170 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. 2011 yılından bu yana sektördeki faaliyetlerini sürdüren Mey | Diageo, "tohumdan kadehe" tüm süreçlerde iyileştirme ve inovasyon çalışmalarına odaklanarak sektörde öncü konumunu güçlendirdi. Mey | Diageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar, bu süreçte Diageo'nun küresel deneyimi ve bilgi birikiminden faydalandıklarını, Türkiye’ye yapılan yatırımların önemli bir kısmını sürdürülebilirlik ve inovasyon projelerine ayırdıklarını belirtti.
Soldan sağa şekilde fotoğraftakiler:
Onur Kaya – Mey I Diageo Alaşehir Fabrika Müdürü
Bahar Uçanlar – Mey I Diageo Genel Müdürü
Ayça Budak – International Wine and Spirits Academy (IWSA) Direktörü
Koray Özcan – Mey I Diageo Teknik ve İnovasyon Kıdemli Müdürü
Alaşehir'deki fabrikalarında bulunan ve 2019 yılında kurulan rakı inovasyon merkezi Yenilikhane, bu yatırımlar arasında öne çıkan projelerden biri oldu. Mey | Diageo, Türkiye’de üretim kabiliyetini artırmak ve yerel markaları daha ileri taşımak amacıyla sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını sürdürürken, 500 yıllık bir geleneği modernleştirip geleceğe taşımayı hedefliyor.
"YENİLİKHANE İLE RAKIYI GELECEĞE TAŞIYORUZ"
Yenilikhane projesinin Diageo’nun Türkiye yatırımlarındaki önemine değinen Bahar Uçanlar, "Rakı, bizim işimizde çok önemli bir yere sahip. Markalarımızın köklü mirasını koruyup geliştirmek, Yenilikhane ile bu mirası geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuz" dedi. Uçanlar, ayrıca rakı kategorisinde Yenilikhane’de üretilen kraft ürünlerin anasonlu içkiler kategorisinde de ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.
DIAGEO’NUN KÜRESEL GÜCÜYLE TÜRKİYE’DE BÜYÜYEN YATIRIMLAR
Diageo’nun, dünya genelinde yerel içkileri destekleme politikasının bir parçası olarak, Türkiye’de rakının geliştirilmesine büyük önem verdiğini ifade eden Uçanlar, Yenilikhane’de devam eden ürün geliştirme çalışmalarının sektörde fark yaratmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin ilk kraft rakılarını üreten Mey | Diageo, bugüne kadar 200’e yakın formül üzerinde çalışarak bu alanda yenilikçi ürünler geliştirdi.
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