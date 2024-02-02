Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 yılında Ramazan'ın ne zaman olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan'ın ne zaman başlayacağı, ilk orucun ne zaman tutulacağı araştırılıyor. Peki, Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:16
Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
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Ramazan'ın ne zaman başlayacağı yurttaşlar atarfından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan'ın ne zaman başlayacağı ve biteceği, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2024 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Ramazan aynın ilk günü 11 Mart'a denk geliyor. Böylece 11 Mart Pazartesi günü ilk oruç başlayacak. Ramazan'ın son günü ise 9 Nisan Salı günü.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 tarihine denk geliyor.


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