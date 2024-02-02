Survivor All Star 2024'e damga vuran isim adaya veda etti...

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:45

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre Turabi, Bozok, Sercan ve Özgür eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti?

SURVİVOR'A YEDEKLERDEN KİMLER GELDİ?

Survivor Allstar'da dördüncü hafta büyük bir heyecanla başladı. İlk dokunulmazlık oyununun öncesinde yedeklerden gelecek isimler takımlara dahil oldu. Kırmızı takıma 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal, mavi takıma ise 2021 yarışmacısı Dora dahil oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden taraf kırmızı takımdan yapılan oylamalarda en çok oyu alan Kardeniz ve Pınar ilk iki eleme adayı oldu.

0ynanan son iki dokunulmazlık oyunun ardından ise potaya giren isimler mavi takımdan Aysu ve Berna oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme potasından kurtulan ilk isimler Pınar ve Berna oldu. Son ikiye Aysu ve Kardeniz kaldı.

Kardeniz ve Aysu 2. etap düello oyununda yeniden yarıştı. Düellonun kazananı ise 5-1 skorla Kardeniz oldu.

All Star'a üçüncü veda eden isim olan Kardeniz şu sözleri söyledi:

"Gerçekten çok zor bir sezon. Elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım. Deneyimsizliğimin farkındaydım. 'All Star bu yıl gitmesin, giderse heba olur' diyenlere bir yanıtım var. Bugün yine bu takımla yarışacaksın deseler yine gelirim. İyi ki sizinle savaşmışım, takımımı çok seviyorum. Bu yıl beni buraya getirmeye layık gören, sözünü tutan Acun Bey'e teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkürler."