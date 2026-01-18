2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet'in dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan’ın 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 19 Şubat Perşembe olacak. 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak.

Milyonlarca Müslüman 19 Şubat itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 19 Mart Perşembe gününe kadar oruç tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Ramazan Bayramı 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayacak. Arifenin öğleden sonrası resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor. Böylece Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak.