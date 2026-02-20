Ramazan ayında metabolizma dostu atıştırmalık rehberi: İftar ile sahur arasında sağlıklı 7 ara öğün önerisi

Ramazan ayında uzun süren açlık sonrası iftarda yapılan ağır beslenme ve sahurda yetersiz öğün tercihleri gün içinde halsizlik ve ani açlık krizlerine yol açabilir. Bu nedenle iftar ile sahur arasında tüketilecek dengeli ara öğünler büyük önem taşır. Peki, iftar ile sahur arasında ne yenmeli? İşte sağlıklı ve dengeli ara öğün alternatifleri…

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA ARA ÖĞÜN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kan şekerini dengeler

Aşırı tatlı tüketimini önler

Metabolizmayı destekler

Sahurda aşırı yemeyi engeller

Gece boyunca enerji seviyesini korur

Ara öğünler küçük ama besleyici olmalıdır.

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA SAĞLIKLI 7 ARA ÖĞÜN ÖNERİSİ

1. Yoğurt ve ceviz

Protein ve sağlıklı yağ içerir. Uzun süre tokluk sağlar ve sindirimi destekler.

2. Meyve ve çiğ kuruyemiş

Elma, armut, çilek gibi lifli meyveler; badem ve fındık ile birlikte tüketildiğinde kan şekerini dengeler.

3. Kefir

Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler ve şişkinliği azaltabilir.

4. Hurma ve süt

Doğal şeker içeren hurma, süt ile birlikte tüketildiğinde dengeli bir ara öğün alternatifi sunar.

5. Yulaflı ara öğün

Yoğurt veya süt ile hazırlanan yulaf; lif açısından zengindir ve gece boyunca tokluk sağlar.

6. Bitter çikolata ve badem

Tatlı isteğini bastırmak için küçük bir parça bitter çikolata, birkaç badem ile dengelenebilir.

7. Smoothie alternatifleri

Süt veya yoğurt bazlı, şeker ilavesiz meyveli smoothie hem hafif hem besleyicidir.

ARA ÖĞÜN TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER