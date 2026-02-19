Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ramazan ayında metabolizma dostu beslenme: İftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları

Ramazan ayında metabolizma dostu beslenme: İftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları

19.02.2026 11:34:00
Ramazan ayında metabolizma dostu beslenme: İftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları

Ramazan ayında doğru beslenme tercihleri hem enerji seviyenizi hem de kilo kontrolünüzü doğrudan etkiler. İftar ve sahurda yapılacak küçük değişiklikler, gün boyu daha zinde ve dengeli hissetmenizi sağlar. İşte, iftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları...

Uzun süren açlık saatleri sonrası yapılan bilinçsiz tercihler; halsizlik, mide sorunları ve kilo artışı gibi problemlere yol açabilir. Oysa iftar ve sahur öğünleri dengeli planlandığında Ramazan ayı hem bedenen hem ruhen daha sağlıklı geçirilebilir. İşte, iftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları...

İFTARDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN İPUÇLARI

1. İftara hafif başlayın

Uzun açlık sonrası mideyi birden doldurmak sindirimi zorlaştırır.

İftara:

  • 1-2 hurma
  • 1 bardak su
  • Hafif bir çorba

ile başlamak ideal bir yöntemdir.

2. Yavaş ve kontrollü yiyin

Hızlı yemek:

  • Aşırı kalori alımına
  • Şişkinliğe
  • Kan şekeri dalgalanmasına

neden olabilir. Yavaş yemek tokluk sinyallerinin daha sağlıklı oluşmasını sağlar.

3. Porsiyon kontrolü yapın

İftarda göz doysa da mide sınırlıdır. Tabağı:

  • Protein
  • Sebze
  • Kompleks karbonhidrat

dengesiyle hazırlamak önemlidir.

4. Şerbetli tatlıları sınırlayın

Ramazan tatlıları yüksek şeker içerir. Haftada 1-2 kez küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.

5. Su tüketimini yayın

İftar ile sahur arasında 1,5–2 litre su içmek hem metabolizma hem sindirim için önemlidir.

SAHURDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN İPUÇLARI

1. Sahuru atlamayın

Sahur yapmamak gün içinde ani kan şekeri düşüşüne neden olabilir.

2. Tok tutan besinler tercih edin

Protein ve lif açısından zengin besinler:

  • Yumurta
  • Yoğurt
  • Tam tahıllar
  • Ceviz, badem

uzun süre tokluk sağlar.

3. Aşırı tuzlu besinlerden kaçının

Tuzlu yiyecekler gün içinde susuzluğu artırır.

4. Basit karbonhidratı azaltın

Beyaz ekmek ve hamur işleri çabuk acıkmaya neden olur. Tam tahıllı alternatifler tercih edilmelidir.

5. Dengeli bir tabak hazırlayın

Sahur tabağında:

  • Protein
  • Sağlıklı yağ
  • Lif

bulunmalıdır.

İFTARDA VE SAHURDA EN SIK YAPILAN HATALAR

  • İftarda aşırı yemek
  • Sahuru atlamak
  • Yetersiz su tüketimi
  • Tatlıyı abartmak
  • Hareketi tamamen bırakmak

RAMAZAN’DA ENERJİK KALMAK İÇİN EK ÖNERİLER

  • Hafif yürüyüş yapın
  • Uykunuzu düzenli alın
  • Kafein tüketimini azaltın
  • Lifli besinleri artırın
İlgili Konular: #oruç #iftar #Ramazan ayı #Sahur #Metabolizma