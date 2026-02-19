Ramazan ayında metabolizma dostu beslenme: İftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları

Uzun süren açlık saatleri sonrası yapılan bilinçsiz tercihler; halsizlik, mide sorunları ve kilo artışı gibi problemlere yol açabilir. Oysa iftar ve sahur öğünleri dengeli planlandığında Ramazan ayı hem bedenen hem ruhen daha sağlıklı geçirilebilir. İşte, iftar ve sahurda sağlıklı beslenmenin kuralları ve ipuçları...
İFTARDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN İPUÇLARI
1. İftara hafif başlayın
Uzun açlık sonrası mideyi birden doldurmak sindirimi zorlaştırır.
İftara:
- 1-2 hurma
- 1 bardak su
- Hafif bir çorba
ile başlamak ideal bir yöntemdir.
2. Yavaş ve kontrollü yiyin
Hızlı yemek:
- Aşırı kalori alımına
- Şişkinliğe
- Kan şekeri dalgalanmasına
neden olabilir. Yavaş yemek tokluk sinyallerinin daha sağlıklı oluşmasını sağlar.
3. Porsiyon kontrolü yapın
İftarda göz doysa da mide sınırlıdır. Tabağı:
- Protein
- Sebze
- Kompleks karbonhidrat
dengesiyle hazırlamak önemlidir.
4. Şerbetli tatlıları sınırlayın
Ramazan tatlıları yüksek şeker içerir. Haftada 1-2 kez küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.
5. Su tüketimini yayın
İftar ile sahur arasında 1,5–2 litre su içmek hem metabolizma hem sindirim için önemlidir.
SAHURDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN İPUÇLARI
1. Sahuru atlamayın
Sahur yapmamak gün içinde ani kan şekeri düşüşüne neden olabilir.
2. Tok tutan besinler tercih edin
Protein ve lif açısından zengin besinler:
- Yumurta
- Yoğurt
- Tam tahıllar
- Ceviz, badem
uzun süre tokluk sağlar.
3. Aşırı tuzlu besinlerden kaçının
Tuzlu yiyecekler gün içinde susuzluğu artırır.
4. Basit karbonhidratı azaltın
Beyaz ekmek ve hamur işleri çabuk acıkmaya neden olur. Tam tahıllı alternatifler tercih edilmelidir.
5. Dengeli bir tabak hazırlayın
Sahur tabağında:
- Protein
- Sağlıklı yağ
- Lif
bulunmalıdır.
İFTARDA VE SAHURDA EN SIK YAPILAN HATALAR
- İftarda aşırı yemek
- Sahuru atlamak
- Yetersiz su tüketimi
- Tatlıyı abartmak
- Hareketi tamamen bırakmak
RAMAZAN’DA ENERJİK KALMAK İÇİN EK ÖNERİLER
- Hafif yürüyüş yapın
- Uykunuzu düzenli alın
- Kafein tüketimini azaltın
- Lifli besinleri artırın