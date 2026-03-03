Ramazan ayında tatlı isteğini kontrol altına almanın yolu: İftar sonrası tüketebileceğiniz düşük kalorili 5 sağlıklı atıştırmalık

Ramazan ayı, gün boyu oruç tuttuktan sonra iftar sofrasında lezzetli tatlılara yönelme ihtimalini artırır. Ancak yüksek şeker ve kalorili tatlılar, kısa sürede kilo artışına ve enerji düşüklüğüne yol açabilir. İftar sonrası tatlı ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılamak isteyenler için düşük kalorili ve besleyici atıştırmalıklar, hem lezzetli hem de hafif bir çözüm sunar. İşte, iftar sonrası tüketebileceğiniz düşük kalorili 5 sağlıklı atıştırmalık...

İFTAR SONRASI TÜKETEBİLECEĞİNİZ DÜŞÜK KALORİLİ 5 SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK

1. Meyveli yoğurt kasesi

Malzemeler:

1 su bardağı light yoğurt, taze meyveler (çilek, yaban mersini, kivi), 1 tatlı kaşığı bal veya hurma ezmesi

Hazırlık:

Yoğurdu kaseye alın, üzerine meyveleri ekleyin ve isteğe göre az miktarda bal ile tatlandırın.

Kalori:

Yaklaşık 120-150 kcal

2. Chia tohumlu puding

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu, 1 su bardağı badem sütü, 1 tatlı kaşığı kakao veya vanilya

Hazırlık:

Malzemeleri karıştırın, buzdolabında 3-4 saat bekletin.

Faydası:

Lif ve omega-3 kaynağı, uzun süre tok tutar.

3. Fırında elma veya armut dilimleri

Malzemeler:

1 adet elma veya armut, tarçın, 1 çay kaşığı zeytinyağı

Hazırlık:

Dilimlenmiş meyveleri fırın tepsisine yerleştirin, üzerine tarçın ve hafif zeytinyağı gezdirin, 180°C’de 15-20 dakika pişirin.

Kalori:

Yaklaşık 80-100 kcal

4. Lor peynirli tatlı topları

Malzemeler:

100 g lor peyniri, 1 tatlı kaşığı bal, yulaf ezmesi veya fındık

Hazırlık:

Malzemeleri karıştırın, küçük toplar yapın ve buzdolabında 30 dakika bekletin.

Kalori:

Yaklaşık 90-120 kcal

5. Bitter çikolata ve kuruyemiş atıştırması

Malzemeler:

1 parça (10-15 g) bitter çikolata, birkaç badem veya ceviz

Faydası:

Antioksidan kaynağı, tatlı isteğini hızlıca bastırır.

Kalori:

Yaklaşık 100 kcal

İFTAR SONRASI TATLIDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER