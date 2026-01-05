Ramazan Bayramının ne zaman olduğu ve oruç tutulacak ilk gün sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Ramazan Bayramı 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayacak. Arifenin öğleden sonrası resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor. Böylece Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ GÜN?

Ramazan 2026 yılında 19 Şubat'ta ilk oruç ile başlayacak. 18 Şubat'ı Perşembe gününe bağlayan gece sahura kalkılacak.