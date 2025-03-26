Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün mü?
Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün mü?
Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceği merak ediliyor. Yurttaşlar bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün mü? İşte ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin süresinin kamuda 9 gün olduğunu duyurdu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak."
Etiketler: #Bayram tatili #ramazan bayramı #ramazan #bayram
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