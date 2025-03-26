Yayınlanma: 26.03.2025 - 20:54

Güncelleme: 26.03.2025 - 20:54

Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceği merak ediliyor. Yurttaşlar bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün mü? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin süresinin kamuda 9 gün olduğunu duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak."