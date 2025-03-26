Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:28

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:28

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla bayram tatili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene 30 Mart'a denk gelen Ramazan Bayramı, 1 Nisan günü sonlanacak. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? 29 Mart 2025 Ramazan Bayramı arefesi yarım gün mü?

29 MART 2025 RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek 29 Mart Cumartesi yarım gün resmi tatil olarak geçiyor ve saat 13.00 itibarıyla tatil başlıyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

29 Mart arefe: Saat 13.00 itibarıyla tatil

30 Mart bayramın ilk günü: Resmi tatil

31 Mart bayramın ikinci günü: Resmi tatil

1 Nisan bayramın üçüncü günü: Resmi tatil