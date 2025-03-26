Son Dakika... Bayram tatili 9 güne çıktı!
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin süresinin kamuda 9 gün olduğunu duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin süresinin kamuda 9 gün olduğunu duyurdu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak."
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Bayram tatili
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