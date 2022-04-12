Ramazanda spor yaparken mineral kaybına dikkat
Uzmanlar ramazan ayında özellikle spor yapanların ekstra sıvı almaları gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle çay ya da kahveyi mümkün olduğunca az tüketmek gerekliliğinin üzerinde durulurken, mineral yönünden zengin maden sularının daha fazla tüketilmesinin sporcular için son derece yararlı olduğunun altı çiziliyor.
Spor yapan bireylerin ramazan ayında beslenme konusunda çok daha fazla dikkatli olması gerektiği biliniyor. Ancak; 'Spor yapmak için en doğru saat aralığı nedir? Hangi sıklıkla antrenman yapılmalı? Mineral kaybını engellemek için neler yapılmalı?' gibi konu başlıkları insan ve sporcu sağlığını korumak adına ramazan ayında son derece kritik hale geliyor. Ramazan’da sporculara yönelik tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, diyet ya da spor yapmakla oruç tutmanın arasındaki farka işaret etti.
İÇME SUYUNA İLAVE OLARAK MADEN SUYU TÜKETİMİ DE ÖNEMLİ
Spor yapanlara ramazan ayında antrenman konusunda tavsiyelerde bulunan Yücel, ramazan öncesinde yapılan antrenmanlarla kıyaslandığında özellikle ramazanın ilk bölümünde yapılan egzersiz şiddetinin en az yüzde 50 azaltılması, süresinin ise mümkün olduğunca 45 ila 60 dakikanın üstüne çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Yücel, “Antrenman zamanlamasıyla ilgili iki farklı yaklaşım önerilmektedir. İftarın yaklaşık 60-90 dakika öncesi yapılan antrenman bitiminde alınan gıdalar ve su ile toparlanmanın hızının artırıldığı iddia edilse de dehidrasyon ve düşük karbonhidrat seviyeleri ile yapılmaya çalışılan antrenmanın katabolik süreçleri hızlandırarak metabolizmaya sadece fizyolojik değil bilişsel alanlarda da zarar verdiği düşünülmektedir. İkinci seçenek ise iftardan 1,5 ila 2 saat sonrası yapılan egzersizlerdir. Uyku zamanlaması ve sahur ile ilgili bir problem yaşanmadığı durumlarda daha çok bu seçenek dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.
MADEN SUYU HANGİ İÇECEKLERLE KARIŞTIRILABİLİR
Bu dönemde sıvı alımının önemine değinen Prof. Dr. Yücel, antrenman yapan sporcuların 2 ila 2,5 litre sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi. Yücel, sıvı alımında çay ve kahve gibi içeceklerden öte maden suyu tüketiminin sporcular için daha yararlı olabileceğini söyledi. Yücel içme suyuna ek olarak, maden suyu tüketiminin 2 şişeye çıkarılması tavsiyesinde bulundu. Yücel maden suyu tüketimine ilişkin tavsiyelerini şu sözlerle sıraladı, “Sporcular, gereksinim duyduğu elektrolitler ve çeşitli mineralleri sağlamak için maden suyunu farklı içeceklerle de karıştırıp içebilirler. Karbonhidrat oranı yüzde 6 olacak şekilde ayarlanarak meyve suyu ve maden suyu karışımı ya da protein içeren ayran ve maden suyu karışımları tercih edilebilir. Bu karışımlar özellikle antrenman sonrasında sporcu için önemli bir seçenek olabilir” dedi.
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